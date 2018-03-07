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Жительница Австралии узнала, что беременна за 15 минут до родов

Австралийка обратилась за помощью к медикам из-за сильной боли в животе. Женщина предполагала, что у неё воспаление аппендицита. О своей беременности австралийка узнала за 15 минут до родов.

Жительница Австралии узнала, что беременна за 15 минут до родов


Джейд Лоуренс не подозревала о своей беременности вплоть до самих родов. 27-летняя жительница Австралии обратилась за помощью к медикам из-за сильных болей в животе. Возлюбленный женщины предположил, что небольшое увеличение её живота вызвано воспалением аппендицита. После осмотра медицинские работники поздравили пару с беременностью и сразу же начали принимать роды. Малыш родился спустя 15 минут после объявления радостной вести.

Австралийка сообщила, что даже и не думала, что беременна, так как никаких симптомов или нарушения привычного образа жизни не происходило. Кроме того, сделанные несколько тестов на беременность были отрицательными. Влюбленные уже воспитывают двухлетнюю дочь. Тем не менее, пара рада неожиданному рождению сына, которого назвали Джакс.
Общество
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:00
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