АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Политолог раскрыл причину, по которой РФ не получила ответ на запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона

Второго марта Россия направила запрос в Государственный Департамент США касательно проведения встречи между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Политолог раскрыл причину, по которой РФ не получила ответ на запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона

Хезер Науэрт заметиа, что Вашингтон якобы от Москвы не получал каких-либо звонков, писем. Политолог Владимир Брутер по этому поводу заявил, что Нуэрт в данном случае просто не пожелала отвечать на данный вопрос. Ещё пока не сформировалась позиция США, поэтому она сделала такого рода заявление, чтобы избежать прочих вопросов. Эксперт рассказал, почему РФ отправила запрос касательно проведения встречи глав внешнеполитических ведомств. Лавров и Тиллерсон по данным Москвы пересекаются в Эфиопии. При этом кремль хочет один на один прокомментировать послание В.В. Путина Федеральному Собранию, объяснив Белому дому моменты, которые они не поняли.

«Политэксперту» передали, что планировалось также обсуждение сирийской ситуации и обеспечения мира.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Netflix представил полный трейлер сериала
Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в
Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются
NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе
Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников
После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно
Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом
ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C
Ольга Бузова снялась для журнала Playboy
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть
Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её
Первый кроссовер Ferrari получит гибридную
Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта
Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ
Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании
Ученые определили ответственные за синестезию
Ученые определили, как правильно разговаривать с
Политолог раскрыл причину, по которой РФ не
Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост
Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не
Жительница Австралии узнала, что беременна за 15
В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision
Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила
Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним
С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший
Паулина Андреева готова за деньги пойти на
Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи
Виктория Романец шокировала подписчиков странной
Ученые создали алгоритмы для сверхоборотных
Просмотреть все новости