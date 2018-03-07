Политолог раскрыл причину, по которой РФ не получила ответ на запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона
Второго марта Россия направила запрос в Государственный Департамент США касательно проведения встречи между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Хезер Науэрт заметиа, что Вашингтон якобы от Москвы не получал каких-либо звонков, писем. Политолог Владимир Брутер по этому поводу заявил, что Нуэрт в данном случае просто не пожелала отвечать на данный вопрос. Ещё пока не сформировалась позиция США, поэтому она сделала такого рода заявление, чтобы избежать прочих вопросов. Эксперт рассказал, почему РФ отправила запрос касательно проведения встречи глав внешнеполитических ведомств. Лавров и Тиллерсон по данным Москвы пересекаются в Эфиопии. При этом кремль хочет один на один прокомментировать послание В.В. Путина Федеральному Собранию, объяснив Белому дому моменты, которые они не поняли.
«Политэксперту» передали, что планировалось также обсуждение сирийской ситуации и обеспечения мира.
Хезер Науэрт заметиа, что Вашингтон якобы от Москвы не получал каких-либо звонков, писем. Политолог Владимир Брутер по этому поводу заявил, что Нуэрт в данном случае просто не пожелала отвечать на данный вопрос. Ещё пока не сформировалась позиция США, поэтому она сделала такого рода заявление, чтобы избежать прочих вопросов. Эксперт рассказал, почему РФ отправила запрос касательно проведения встречи глав внешнеполитических ведомств. Лавров и Тиллерсон по данным Москвы пересекаются в Эфиопии. При этом кремль хочет один на один прокомментировать послание В.В. Путина Федеральному Собранию, объяснив Белому дому моменты, которые они не поняли.
«Политэксперту» передали, что планировалось также обсуждение сирийской ситуации и обеспечения мира.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20