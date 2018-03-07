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Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи о существовании любовницы актёра

Жена Николая Караченцова отказывается верить в существование петербургской любовницы мужа. Людмила Поргина уверена, что скандал подняли журналисты, у её мужа никогда не было отношений с балериной Еленой Дмитриевой.

Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи о существовании любовницы актёра


Балерина Елена Дмитриева утверждает, что её связывают длительные любовные отношения с Николаем Караченцевым. Женщина дала интервью журналистам, в котором рассказал, что её роман с актёром длился 20 лет до 2005 года, когда Караченцев попал в автомобильную аварию. Балерина тогда изъявила желание ухаживать за возлюбленным, однако он опасался афишировать наличие любовницы.

Жена Николая Караченцева уверяет, что не знает о существовании некой Елены Дмитриевой, кроме того, она уверена, что её муж никогда не имел любовницу. Людмила Поргина заверяет, что Караченцев тоже не знает эту женщину, так что журналисты вновь поднимают скандал на пустом месте.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:30
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