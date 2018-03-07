В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision на базе Land Rover Discovery

Изначально электрокар Tata E-Vision планировали построить на платформе Tata AMP, однако основой для новинки послужило шасси OMEGA, которая представляет собой несколько пересмотренную платформу от Land Rover Discovery. Компания Tata Motors с 2008 года является владельцем Land Rover.Электрокар Tata E-Vision отличается обтекаемыми линиями кузова и минималистическими чертами. Новинка получила зауженную светодиодную оптику и стильные колёсные диски диаметром 21 дюйм, имеющие схожесть с теми что стоят на модели Range Rover Velar.Подробностей о технических характеристик новинки пока не очень много, но при этом стало известно, что одного заряда Tata E-Vision хватает, чтобы проехать 300 километров. Максимальная скорость электрокара составляет 200 км/час. Индийская компания намерена запустить Tata E-Vision в серийное производство к 2020 году.