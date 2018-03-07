АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision на базе Land Rover Discovery

Индийская компания Tata на автосалоне в Женеве представила полностью электрический седан Tata E-Vision. Стильный электрокар построен на базе шасси OMEGA.

В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision на базе Land Rover Discovery


Изначально электрокар Tata E-Vision планировали построить на платформе Tata AMP, однако основой для новинки послужило шасси OMEGA, которая представляет собой несколько пересмотренную платформу от Land Rover Discovery. Компания Tata Motors с 2008 года является владельцем Land Rover.

Электрокар Tata E-Vision отличается обтекаемыми линиями кузова и минималистическими чертами. Новинка получила зауженную светодиодную оптику и стильные колёсные диски диаметром 21 дюйм, имеющие схожесть с теми что стоят на модели Range Rover Velar.

Подробностей о технических характеристик новинки пока не очень много, но при этом стало известно, что одного заряда Tata E-Vision хватает, чтобы проехать 300 километров. Максимальная скорость электрокара составляет 200 км/час. Индийская компания намерена запустить Tata E-Vision в серийное производство к 2020 году.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Netflix представил полный трейлер сериала
Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в
Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются
NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе
Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников
После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно
Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом
ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C
Ольга Бузова снялась для журнала Playboy
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть
Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её
Первый кроссовер Ferrari получит гибридную
Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта
Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ
Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании
Ученые определили ответственные за синестезию
Ученые определили, как правильно разговаривать с
Политолог раскрыл причину, по которой РФ не
Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост
Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не
Жительница Австралии узнала, что беременна за 15
В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision
Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила
Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним
С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший
Паулина Андреева готова за деньги пойти на
Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи
Виктория Романец шокировала подписчиков странной
Ученые создали алгоритмы для сверхоборотных
Просмотреть все новости