АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Виктория Боня разделась на морозе ради красивого фото

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня отдыхает сейчас на горнолыжном курорте в Куршавеле и делится с подписчиками новыми снимками оттуда. К примеру, сегодня она опубликовала фото на фоне канатной дороги, на котором предстала в одной лишь футболке и джинсах.

В подписи под фотографией девушка, как и в большинстве своих постов, обратилась к фанатам на двух языках: английском и русском, причем текст очень отличался.

Виктория Боня разделась на морозе ради красивого фото

В версии для англоязычных пользователей Сети Боня написала, что наконец-то набралась смелости и сделала такое фото, однако теперь жалеет, так как у нее разболелось горло.

Россиянам же Вика пояснила, что весь день будет путешествовать, а завтра проведет конкурс, в котором разыграет 3 сумочки среди своих поклонниц.

Что касается подписчиков, то красоту снимка оценили не многие, большинство раскритиковало ее за такое легкомысленное отношение к собственному здоровью и посоветовало больше не раздеваться на морозе.

Также нашлись и те, кто упрекнул девушку в том, что она сперва обратилась к англоязычной аудитории, а лишь потом к ним. Кроме того, они посмеялись с нее, заявив, что она приехала на горнолыжный курорт не кататься, а фотографироваться на фоне природы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:34
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий «Оскара» ответил Трампу на слова о
Netflix представил полный трейлер сериала
Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в
Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются
NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе
Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников
После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно
Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом
ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C
Ольга Бузова снялась для журнала Playboy
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть
Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её
Первый кроссовер Ferrari получит гибридную
Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта
Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ
Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании
Ученые определили ответственные за синестезию
Ученые определили, как правильно разговаривать с
Политолог раскрыл причину, по которой РФ не
Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост
Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не
Жительница Австралии узнала, что беременна за 15
В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision
Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила
Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним
С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший
Паулина Андреева готова за деньги пойти на
Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи
Виктория Романец шокировала подписчиков странной
Просмотреть все новости