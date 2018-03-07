Виктория Боня разделась на морозе ради красивого фото
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня отдыхает сейчас на горнолыжном курорте в Куршавеле и делится с подписчиками новыми снимками оттуда. К примеру, сегодня она опубликовала фото на фоне канатной дороги, на котором предстала в одной лишь футболке и джинсах.
В подписи под фотографией девушка, как и в большинстве своих постов, обратилась к фанатам на двух языках: английском и русском, причем текст очень отличался.
В версии для англоязычных пользователей Сети Боня написала, что наконец-то набралась смелости и сделала такое фото, однако теперь жалеет, так как у нее разболелось горло.
Россиянам же Вика пояснила, что весь день будет путешествовать, а завтра проведет конкурс, в котором разыграет 3 сумочки среди своих поклонниц.
Что касается подписчиков, то красоту снимка оценили не многие, большинство раскритиковало ее за такое легкомысленное отношение к собственному здоровью и посоветовало больше не раздеваться на морозе.
Также нашлись и те, кто упрекнул девушку в том, что она сперва обратилась к англоязычной аудитории, а лишь потом к ним. Кроме того, они посмеялись с нее, заявив, что она приехала на горнолыжный курорт не кататься, а фотографироваться на фоне природы.
В подписи под фотографией девушка, как и в большинстве своих постов, обратилась к фанатам на двух языках: английском и русском, причем текст очень отличался.
В версии для англоязычных пользователей Сети Боня написала, что наконец-то набралась смелости и сделала такое фото, однако теперь жалеет, так как у нее разболелось горло.
Россиянам же Вика пояснила, что весь день будет путешествовать, а завтра проведет конкурс, в котором разыграет 3 сумочки среди своих поклонниц.
Что касается подписчиков, то красоту снимка оценили не многие, большинство раскритиковало ее за такое легкомысленное отношение к собственному здоровью и посоветовало больше не раздеваться на морозе.
Также нашлись и те, кто упрекнул девушку в том, что она сперва обратилась к англоязычной аудитории, а лишь потом к ним. Кроме того, они посмеялись с нее, заявив, что она приехала на горнолыжный курорт не кататься, а фотографироваться на фоне природы.