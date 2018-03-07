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Валерий Меладзе выложил совместный снимок с бывшей супругой Ириной, сделанный на свадьбе их дочери Инги

Валерий Меладзе выложил фото с бывшей женой, который был сделан на свадьбе их дочки Инги.

Валерий Меладзе выложил совместный снимок с бывшей супругой Ириной, сделанный на свадьбе их дочери Инги


Некоторое время назад в Интерене появились новые фотоснимки с грандиозного свадебного торжества дочери Валерия Меладзе Инги и ее возлюбленного Нори Вергиза. Бракосочетание состоялось минувшей осенью в Марокко. Возлюбленные вместе с гостями праздновали не один день, а невеста успела сменить несколько нарядов.

К алтарю Ингу вел лично Валерий Меладзе. На свадьбе также присутствовала и ее мама Ирина. Ради такого события родители решили забыть все свои обиды и сели друг возле друга. Памятный снимок исполнитель выложил на своей страничке в социальной сети. Стоит напомнить, что до этого у артиста на странице не было фото с бывшей супругой.

Среди его поклонников данный снимок вызвал большой ажиотаж. Пользователи Сети отметили, что Валерий и Ирина были очень красивой парой и порадовались тому, что бывшие возлюбленные сохранили прекрасные отношения ради общих детей.

Ирина и Валерий официально расторгли свои отношения в 2014 году. В этом союзе у певца есть три дочери. Немного ранее бывшая жена артиста поведала, что этот разрыв она очень тяжело переживала, но, в конце концов, осталась благодарна супругу за все случившееся.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:11
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