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Никита Пресняков устал от внимания поклонников и скрыл свой аккаунт

Никита Пресняков пресыщен критикой поклонников своей звёздной семьи. Он подчеркнул, что играет совершенно другую музыку, поэтому не стоит его причислять к той "тусовке".

Никита Пресняков устал от внимания поклонников и скрыл свой аккаунт


Никита Пресняков обратился к фанатам его звёздной семьи. Он просит не завалить его критикой за то, что он так сильно отличается от родственников. Музыкант признаёт, что играет другую музыку, это следствие того, что у него другие взгляды и суждения. Кроме того, в своём аккаунте он часто позволяет себе выражать мысли нецензурно, что возмущает многих почитателей Пугачёвой и Орбакайте.

Пресняков устал от советов, которые ему навязывают подписчики, поэтому принял решение скрыть свой аккаунт от посторонних. Некоторые фанаты посчитали, что так музыкант отреагировал на критику, которая льётся в адрес его семейной жизни. Ранее нетизены подметили, что жена Преснякова Алёна Краснова часто ходит на светские тусовки вместо того, чтобы уделять время мужу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:50
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