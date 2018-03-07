Никита Пресняков устал от внимания поклонников и скрыл свой аккаунт

Никита Пресняков обратился к фанатам его звёздной семьи. Он просит не завалить его критикой за то, что он так сильно отличается от родственников. Музыкант признаёт, что играет другую музыку, это следствие того, что у него другие взгляды и суждения. Кроме того, в своём аккаунте он часто позволяет себе выражать мысли нецензурно, что возмущает многих почитателей Пугачёвой и Орбакайте.Пресняков устал от советов, которые ему навязывают подписчики, поэтому принял решение скрыть свой аккаунт от посторонних. Некоторые фанаты посчитали, что так музыкант отреагировал на критику, которая льётся в адрес его семейной жизни. Ранее нетизены подметили, что жена Преснякова Алёна Краснова часто ходит на светские тусовки вместо того, чтобы уделять время мужу.