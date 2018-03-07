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Ольга Гобозова собирается подать в суд на хейтеров оскорбляющих ее в Сети

Ольга Васильевна Гобозова собирается подать в суд на злопыхателей, которые не поняли её шутку о подаренном кресле и начали писать «телебабушке» оскорбительные отзывы.

Поводом для недовольства известной мамы Александра Гобозова стала шутка Андрея Чуева. Экс-участник телестройки опубликовал у себя в микроблоге видео-обращение к руководству «Дома-2» с просьбой подарить Гобозовой офисное кресло, которое ей дали организаторы, чтобы Ольга Васильевна смогла посетить ток-шоу «Разбор».

Ольга Гобозова собирается подать в суд на хейтеров оскорбляющих ее в Сети

Хейтеры тут же стали ругать родительницу Александра за жадность и желание заполучить себе всё, что плохо лежит. Однако на это женщина ответила, что переписка будет прикреплена к судебному иску, который «телебабушка» подаст против критиков.

Тем же вечером, по рассказу бывшей участницы «Дома-2», на её номер позвонила неизвестная, и умоляла не подавать в суд, так как она осознала свою вину и отныне не будет злословить. Ольга Васильевна решила отказаться от мести, однако посоветовала впредь воспринимать блогерские истории с юмором.

Поклонники «Дома-2» мало верят в небылицы женщины на пенсии и уверены, что та попросту за неимением «состава преступления» и доказательств, а также достоверных имён антифанатов решилась идти в суд. Другие же просто смеются над попытками создать хоть какой-то ажиотаж вокруг себя или же скандальную историю.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:59
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