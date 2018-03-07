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Модульный спорткар Sin стал самой страшной машиной Женевы

Британская компания Sin Cars презентовала в Женеве модульный спорткар S1. Необычная машина примечательна тем, что её можно приспособить и для обычных дорого и для трека, а также автомобиль может иметь любой дизайн кузова.

Модульный спорткар Sin стал самой страшной машиной Женевы


Спорткар Sin S1 построен на основе трубчатого шасси, которое можно оснастить любыми необходимыми компонентами. Отмечается, что дополнительные узлы можно будет устанавливать на уже существующую модель спорткара. При использовании автомобиля на треке можно сделать мощное купе или модификацию с открытым верхом.

В линейку силовых агрегатоВ спорткара входят бензиновые двигатели, гибридная установка и полностью электрический мотор. Стандартные ДВС представлены агрегатами ёмкостью 2,0 и 3,5 литра производительностью 255 и 365 лошадиных сил. В состав гибридной силовой установки входит турбодвигатель ёмкостью 2,0 литра, блок батарей ёмкостью 64 кВт/час и электрический мотор, её общая производительность составляет 450 лошадиных сил.

Стоимость спорткара Sin S1 стартует от 49 900 долларов, что эквивалентно 2,8 миллиона рублей. Производство автомобиля планируют начать в 2019 году.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:30
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