СМИ: Федеральное правительство выделило 260 млрд рублей на очищение Волги

По свидетельству экологов, в Волгу сбрасывают более 70% загрязненных сточных вод. Из них, только по официальным сведениям - 20% не подвергались никакой обработке. Среди нарушителей больше всего предприятий жилищно-коммунального сектора, промышленности и агропромышленная отрасль. Они сливают до 90% общего объема. Также на дне реки находится почти 3 тысячи затонувших кораблей различного назначения, в том числе танкеры.Из-за того, что на протяжении десятилетий не предпринималось никаких шагов к восстановлению экосистемы реки, Волга утратила способность к самоочищению. Для того, чтобы сохранить экосистему правительство выделило 260 млрд рублей на реализацию экологической программы. В результате, через 7 лет объем стоков упадет с 85% до 12%, считают чиновники профильного ведомства.