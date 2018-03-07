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СМИ: Федеральное правительство выделило 260 млрд рублей на очищение Волги

Федеральным правительством на очистку экосистемы Волги выделено почти 260 млрд рублей. В результате реализации этой программы, количество стоков в реку через 7 лет упадет в пять раз, составив всего 12% от современного уровня сброса сточных вод.

По свидетельству экологов, в Волгу сбрасывают более 70% загрязненных сточных вод. Из них, только по официальным сведениям - 20% не подвергались никакой обработке. Среди нарушителей больше всего предприятий жилищно-коммунального сектора, промышленности и агропромышленная отрасль. Они сливают до 90% общего объема. Также на дне реки находится почти 3 тысячи затонувших кораблей различного назначения, в том числе танкеры.

СМИ: Федеральное правительство выделило 260 млрд рублей на очищение Волги


Из-за того, что на протяжении десятилетий не предпринималось никаких шагов к восстановлению экосистемы реки, Волга утратила способность к самоочищению. Для того, чтобы сохранить экосистему правительство выделило 260 млрд рублей на реализацию экологической программы. В результате, через 7 лет объем стоков упадет с 85% до 12%, считают чиновники профильного ведомства.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:20
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