Завидная невеста: За Волочковой числится 25 квартир, стоимостью 244 млн рублей

Анастасия Волочкова является завидной невестой. Своему избраннику балерина подарит не только сердце, но и недвижимость. На знаменитости числится 25 квартир, стоимость которых достигает 244 млн рублей. Информацию о богатстве Волочковой обнародовал её экс-водитель, обвиняющийся в мошенничестве.По словам экс-любовника Анастасии Волочковой, только в Астрахани у неё 22 квартиры, по одной в Санкт-Петербурге и Москве. Также балерина владеет роскошным загородным домом в Подмосковье. По имеющимся данным, большинство приобретённых квартир были инвестицией Волочковой в бизнес её бывшего супруга. Скандальная знаменитость отказалась комментировать слухи о своём богатстве, она считает, что её водитель старается привлечь внимание общественности к себе.