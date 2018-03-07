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Завидная невеста: За Волочковой числится 25 квартир, стоимостью 244 млн рублей

Скандал между Анастасией Волочковой и её экс-водителем набирает обороты. Мужчина сообщил, что на самом деле балерина сказочно богата, в её собственности находится 25 квартир, стоимостью 244 млн рублей.

Завидная невеста: За Волочковой числится 25 квартир, стоимостью 244 млн рублей


Анастасия Волочкова является завидной невестой. Своему избраннику балерина подарит не только сердце, но и недвижимость. На знаменитости числится 25 квартир, стоимость которых достигает 244 млн рублей. Информацию о богатстве Волочковой обнародовал её экс-водитель, обвиняющийся в мошенничестве.

По словам экс-любовника Анастасии Волочковой, только в Астрахани у неё 22 квартиры, по одной в Санкт-Петербурге и Москве. Также балерина владеет роскошным загородным домом в Подмосковье. По имеющимся данным, большинство приобретённых квартир были инвестицией Волочковой в бизнес её бывшего супруга. Скандальная знаменитость отказалась комментировать слухи о своём богатстве, она считает, что её водитель старается привлечь внимание общественности к себе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:20
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