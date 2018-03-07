Летающее авто Italdesign и Airbus превратили в Audi
Audi начала заниматься проектом по разработке летающего авто. Его ведёт компания Airbus и ателье Italdesign. В рамках женевского автосалона представили новую версию прототипа Pop. Up. Её стилизовали под авто немецкого автопроизводителя.
В свою очередь дебют прототипа Pop. Up состоялся год назад. Концепт-кар от представленного в этом году авто отличается только дизайном. Основой прототипа Italdesign/Airbus является капсула-салон, которая рассчитана на двух человек. Он может крепиться к специальной платформе на колесах, или летательному аппарату с 4-мя винтами. Прототип в обоих случаях для передвижения применяет электротягу.
Согласно задумке создателей, применение платформы определяется с помощью мобильного приложения, где нужно ввести пункт назначения. Система затем сама выберет оптимальный режим движения. Неиспользуемый модуль уезжает автоматически на станцию зарядки и возвращается при необходимости.
В свою очередь дебют прототипа Pop. Up состоялся год назад. Концепт-кар от представленного в этом году авто отличается только дизайном. Основой прототипа Italdesign/Airbus является капсула-салон, которая рассчитана на двух человек. Он может крепиться к специальной платформе на колесах, или летательному аппарату с 4-мя винтами. Прототип в обоих случаях для передвижения применяет электротягу.
Согласно задумке создателей, применение платформы определяется с помощью мобильного приложения, где нужно ввести пункт назначения. Система затем сама выберет оптимальный режим движения. Неиспользуемый модуль уезжает автоматически на станцию зарядки и возвращается при необходимости.
Технологии / Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10