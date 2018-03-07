Ксению Бородину высмеяли за нелепый пиджак, сравнив его с матрасом

«А вчера в модном приговоре, одну бабушку блогера, одели в такой же пиджак», - написал кто-то из юзеров.

[b][/b]Кому-то телеведущая показалась классной и стильной с замечательной семьей и детками. Некоторые расхваливали костюм, который показался им просто «бомбой». Кто-то даже попросил Бородину, чтобы та взяла его на передачу для перезагрузки, дабы наладить жизнь и избавится от хандры.Однако были и те, кто посоветовал ей заняться своим лицом, ибо Ксюша человек публичный, а выглядит уже далеко «не вау», и она сильно постарела. Огромное внимание пользователи Сети уделили странному пиджаку, похожему на матрас.Досталось и ее подругам, которые везде находятся с ней вместе, однако никто из них не сказал, что Бородина одета ненадлежащим образом. Вот только, нашлись и фанаты знаменитости, отметившие, что если кому-то не нравиться, незачем об этом писать.