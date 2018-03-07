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Термиты жертвуют своими пожилыми особями в муравьиных войнах, сообщают ученые

Исследование показало, что когда термиты идут на войну с муравьями, самые старые солдаты тоже сражаются на фронтах и нередко именно ими жертвуют «командиры» во время военных муравьиных конфликтов.

Термиты жертвуют своими пожилыми особями в муравьиных войнах, сообщают ученые


В битвах с муравьями, которые вторгаются в термитные гнезда и поедают молодых особей, боевики-термиты приняли военную стратегию, очень похожую на военную стратегию людей, пишут исследователи в журнале Journal Journal Biology Letters.

В лабораторных экспериментах «старые солдаты выходили на передовую линию и заблокировали открытие гнезда против приближающихся хищных муравьев чаще, чем молодые. Эти результаты показывают, что солдаты-термиты имеют распределение задач по возрасту, благодаря чему старение предрасполагает солдат к переключению на более опасные задачи », - сообщила японская команда.

Сообщается, что старые самки-солдаты были более вероятными кандидатами в роли «пушечного мяса», чем самцы. Также было обнаружили, что молодые солдаты были более склонны к выбору центральной обороны гнезд в качестве королевских стражей, что гораздо менее рискованно, чем защита входа в гнездо.

По словам исследователей, такая система возрастов повышает продолжительность жизни солдат, сохраняя их в безопасности, когда они моложе, поэтому «позволяет им продвигать свой пожизненный вклад в репродуктивный успех колоний».

Солдаты-термиты, как самцы, так и самки, являются стерильными. Они оснащены огромными челюстями в качестве оружия и образуют один из нескольких специализированных классов термитов, также включающих в себя воспитателей грудных детей, строителей гнезд и парикмахеров, а также племенных «королей» и «королев».
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 12:16
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