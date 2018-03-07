АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Правительство Германии: Газопровод из Азербайджана получил кредитную гарантию

Азербайджан будет снабжать Европу газом в ближайшие 25 лет, поставляя ежегодно 1,45 млрд кубометров. По словам экспертов, российский монополист постепенно теряет свои лидирующие позиции по поставкам энергоносителей в Евросоюзе.

Более 1,2 млрд евро получит госкомпания из Баку (Азербайджан) для отправки трубопроводным транспортом каспийского газа. Кредит даст один из больших банков Германии под поручительство правительства ФРГ. По словам Йенса Шпана, газовые поставки внесут «большой вклад в обеспечение газоснабжения Германии и Европы».

Правительство Германии: Газопровод из Азербайджана получил кредитную гарантию


Баку будет поставлять голубое топливо для обеспечения энергобезопасности Евросоюза; при этом ежегодно Германия будет получать 1,45 млрд кубометров газа в период с 2020 по 2044 годы. Это решение стало ответом на действия "Газпрома", который после проигрыша в Европейском суде решил продолжить экономическую войну с "Нафтогазом".
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий «Оскара» ответил Трампу на слова о
Netflix представил полный трейлер сериала
Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в
Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются
NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе
Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников
После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно
Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом
ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C
Ольга Бузова снялась для журнала Playboy
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть
Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её
Первый кроссовер Ferrari получит гибридную
Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта
Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ
Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании
Ученые определили ответственные за синестезию
Ученые определили, как правильно разговаривать с
Политолог раскрыл причину, по которой РФ не
Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост
Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не
Жительница Австралии узнала, что беременна за 15
В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision
Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила
Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним
С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший
Паулина Андреева готова за деньги пойти на
Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи
Виктория Романец шокировала подписчиков странной
Просмотреть все новости