Правительство Германии: Газопровод из Азербайджана получил кредитную гарантию

Более 1,2 млрд евро получит госкомпания из Баку (Азербайджан) для отправки трубопроводным транспортом каспийского газа. Кредит даст один из больших банков Германии под поручительство правительства ФРГ. По словам Йенса Шпана, газовые поставки внесут «большой вклад в обеспечение газоснабжения Германии и Европы».Баку будет поставлять голубое топливо для обеспечения энергобезопасности Евросоюза; при этом ежегодно Германия будет получать 1,45 млрд кубометров газа в период с 2020 по 2044 годы. Это решение стало ответом на действия "Газпрома", который после проигрыша в Европейском суде решил продолжить экономическую войну с "Нафтогазом".