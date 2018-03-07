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NASA опубликовало сюрреалистичный снимок Сатурна и его колец, присланный погибшим Cassini

Перед своей гибелью в недрах Сатурна зонд NASA Cassini сделал серию сюрреалистичных снимков планеты и ее колец. В объектив камеры попали солнечные блики, придав фотографии эфирное качество.

NASA опубликовало сюрреалистичный снимок Сатурна и его колец, присланный погибшим Cassini


NASA продолжает изучать данные, присланные миссией Cassini несмотря на то, что зонд осенью прошлого года самоуничтожился, рухнув в агрессивную среду Сатурна. Агентство опубликовало одну из пожалуй самых необычных снимков планеты и ее колец. Во время съемки в объектив попали солнечные блики, что придало снимку сюрреализму.

NASA опубликовало сюрреалистичный снимок Сатурна и его колец, присланный погибшим Cassini


Во время съемки Cassini находился на расстоянии 790 500 километров от поверхности Сатурна, используя красные, зеленые и синие спектральные фильтры, чтобы лучше всего показать планету (и световые эффекты) в ее естественном цвете. NASA только что опубликовало фотографию на своем официальном сайте в Twitter.

После завершения миссии Cassini по-прежнему имеет огромную библиотеку фотографий, и, к счастью, довольно распространенные аккуратные образы Сатурна, его колец и лун, которые эксперты космического агентства исследуют до сих пор, время от времени публикуя самые красочные и необычные снимки.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 11:38
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