Financial Times: Coca-Cola впервые представит алкогольный напиток

Руководство корпорации крайне заинтересовано в захвате японского рынка алкогольных напитков. Данный сегмент растет внушительными темпами, что заставляет Coca-Cola обновить свой ассортимент, введя фруктовые напитки с низким содержанием спирта (не выше 5%-8%). Внутри корпорации свои действия называют "уникальными", цитирует слова представителей Coca-Cola газета Financial Times.В Японии ароматизированные слабоалкогольные напитки называются "чжухай", когда смешиваются крепкий алкоголь, газированный напиток и различные фруктовые добавки. Указанный сорт продукции популярен среди женского населения, а также конкурирует с пивом внутри мужской аудитории.