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Financial Times: Coca-Cola впервые представит алкогольный напиток

Международная корпорация по производству безалкогольных напитков Coca-Cola планирует презентовать общественности свою первую содержащую алкоголь марку. Данный вид напитков появится в ассортиментной линейке корпорации впервые за 125 лет.

Financial Times: Coca-Cola впервые представит алкогольный напиток


Руководство корпорации крайне заинтересовано в захвате японского рынка алкогольных напитков. Данный сегмент растет внушительными темпами, что заставляет Coca-Cola обновить свой ассортимент, введя фруктовые напитки с низким содержанием спирта (не выше 5%-8%). Внутри корпорации свои действия называют "уникальными", цитирует слова представителей Coca-Cola газета Financial Times.

В Японии ароматизированные слабоалкогольные напитки называются "чжухай", когда смешиваются крепкий алкоголь, газированный напиток и различные фруктовые добавки. Указанный сорт продукции популярен среди женского населения, а также конкурирует с пивом внутри мужской аудитории.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:40
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