Саймона Марданшина отправили за ворота из-за ссоры с Владом Кадони
В последнее время Саймон Марданшин стал очень агрессивным. Если раньше зрители считали его положительным героем, то сейчас его таковым назвать очень сложно.
Свое поведения парень объяснял тем, что находился в ограниченном Островом любви пространстве и уверял, что по приезду в Москву изменится в лучшую сторону. Однако этого так и не произошло.
Сэм не только вернулся на Поляну, но и получил отпуск, благодаря которому повидал своих родных и друзей.
Поклонники Марданшина надеялись, что после отдыха он перестанет срываться и демонстрировать свой характер, но стало еще хуже. Молодой человек ежедневно скандалит с Еленой Хроминой, с которой строит сейчас отношения, и даже поднимает на нее руку.
Сегодня же появились слухи, что под раздачу попал и ведущий телепроекта «Дом-2». Саймон сильно повздорил с Владом Кадони и был отправлен за ворота.
Стоит отметить, что вслед за ним, как и обещала, ушла и Лена. Она в очередной раз доказала возлюбленному серьезность своих чувств, в надежде, что за периметром телестройки их ждет счастливое совместное будущее.
Свое поведения парень объяснял тем, что находился в ограниченном Островом любви пространстве и уверял, что по приезду в Москву изменится в лучшую сторону. Однако этого так и не произошло.
Сэм не только вернулся на Поляну, но и получил отпуск, благодаря которому повидал своих родных и друзей.
Поклонники Марданшина надеялись, что после отдыха он перестанет срываться и демонстрировать свой характер, но стало еще хуже. Молодой человек ежедневно скандалит с Еленой Хроминой, с которой строит сейчас отношения, и даже поднимает на нее руку.
Сегодня же появились слухи, что под раздачу попал и ведущий телепроекта «Дом-2». Саймон сильно повздорил с Владом Кадони и был отправлен за ворота.
Стоит отметить, что вслед за ним, как и обещала, ушла и Лена. Она в очередной раз доказала возлюбленному серьезность своих чувств, в надежде, что за периметром телестройки их ждет счастливое совместное будущее.