АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Саймона Марданшина отправили за ворота из-за ссоры с Владом Кадони

В последнее время Саймон Марданшин стал очень агрессивным. Если раньше зрители считали его положительным героем, то сейчас его таковым назвать очень сложно.

Саймона Марданшина отправили за ворота из-за ссоры с Владом Кадони

Свое поведения парень объяснял тем, что находился в ограниченном Островом любви пространстве и уверял, что по приезду в Москву изменится в лучшую сторону. Однако этого так и не произошло.

Сэм не только вернулся на Поляну, но и получил отпуск, благодаря которому повидал своих родных и друзей.

Поклонники Марданшина надеялись, что после отдыха он перестанет срываться и демонстрировать свой характер, но стало еще хуже. Молодой человек ежедневно скандалит с Еленой Хроминой, с которой строит сейчас отношения, и даже поднимает на нее руку.

Сегодня же появились слухи, что под раздачу попал и ведущий телепроекта «Дом-2». Саймон сильно повздорил с Владом Кадони и был отправлен за ворота.

Стоит отметить, что вслед за ним, как и обещала, ушла и Лена. Она в очередной раз доказала возлюбленному серьезность своих чувств, в надежде, что за периметром телестройки их ждет счастливое совместное будущее.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий «Оскара» ответил Трампу на слова о
Netflix представил полный трейлер сериала
Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в
Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются
NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе
Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников
После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно
Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом
ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C
Ольга Бузова снялась для журнала Playboy
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть
Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её
Первый кроссовер Ferrari получит гибридную
Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта
Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ
Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании
Ученые определили ответственные за синестезию
Ученые определили, как правильно разговаривать с
Политолог раскрыл причину, по которой РФ не
Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост
Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не
Жительница Австралии узнала, что беременна за 15
В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision
Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила
Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним
С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший
Паулина Андреева готова за деньги пойти на
Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи
Виктория Романец шокировала подписчиков странной
Просмотреть все новости