Группа ГАЗ рассчитывает расширить географию продаж до 90 государств

В настоящее время группа поставляет авто больше чем в 40 государств, продолжая активное развитие реализаций в ключевых регионах: Азия, Европа, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Компания за последние 4 года увеличила количество экспортных государств с 29 до 45. В Нижнем Новгороде было обсуждено, чем конкретно следует поддержать ГАЗ, прочих экспортеров, какие авторынки осваивать. Было замечено, что часть работы с экспортного продвижения должно совершить правительство, специальные агентства бренда, которые создали для развития экспорта. Производители в данном случае должны понимать, что данная конкурентная борьба будет обостряться.В прошлом году группа ГАЗ начала поставки авто в Иорданию, договорилась про поставки на Аравию, Филиппины, Саудовскую, представила авто в Сербии, Боливии, Вьетнаме и прочих странах.