АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Группа ГАЗ рассчитывает расширить географию продаж до 90 государств

Группа ГАЗ собирается увеличить экспортные поставки, расширить географию реализаций до 90 государств к 2022 году.

Группа ГАЗ рассчитывает расширить географию продаж до 90 государств

В настоящее время группа поставляет авто больше чем в 40 государств, продолжая активное развитие реализаций в ключевых регионах: Азия, Европа, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Компания за последние 4 года увеличила количество экспортных государств с 29 до 45. В Нижнем Новгороде было обсуждено, чем конкретно следует поддержать ГАЗ, прочих экспортеров, какие авторынки осваивать. Было замечено, что часть работы с экспортного продвижения должно совершить правительство, специальные агентства бренда, которые создали для развития экспорта. Производители в данном случае должны понимать, что данная конкурентная борьба будет обостряться.

В прошлом году группа ГАЗ начала поставки авто в Иорданию, договорилась про поставки на Аравию, Филиппины, Саудовскую, представила авто в Сербии, Боливии, Вьетнаме и прочих странах.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий «Оскара» ответил Трампу на слова о
Netflix представил полный трейлер сериала
Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в
Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются
NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе
Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников
После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно
Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом
ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C
Ольга Бузова снялась для журнала Playboy
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть
Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её
Первый кроссовер Ferrari получит гибридную
Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта
Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ
Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании
Ученые определили ответственные за синестезию
Ученые определили, как правильно разговаривать с
Политолог раскрыл причину, по которой РФ не
Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост
Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не
Жительница Австралии узнала, что беременна за 15
В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision
Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила
Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним
С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший
Паулина Андреева готова за деньги пойти на
Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи
Виктория Романец шокировала подписчиков странной
Просмотреть все новости