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Подросшая дочь Александры Гозиас стала копией своего отца

Подросшая дочка экс-участницы «Дома-2» Александры Гозиас София, по мнению фанатов звёздной мамы, стала копией своего отца Ильи Кроткова.

В своём микроблоге бывшая участница телестройки опубликовала совместное фото с малышкой. Фолловеры тут же подчеркнули поразительное сходство Софии с ее отцом и тут же начали писать семье множество комплиментов.

Подросшая дочь Александры Гозиас стала копией своего отца

Поклонники считают, что девочка выглядит, как маленькая принцесса, а для Гозиас иметь такую наследницу - огромное счастье. О роли папы в воспитании Софии знаменитая мама умалчивает.

Неизвестно, выделяет ли он средства на жизнь девочки, хотя довольно обеспеченная теледива и без него отлично зарабатывает на своих проектах.

На Поляну «Дома-2» Саша пришла уже после развода. Некоторое время она пробовала строить отношения с разными участниками, пока к ней не пришел Кротков. Пара решила вернуть былые чувства и воссоединиться хотя бы ради дочери, вот только попытки оказались тщетны.

Подросшая дочь Александры Гозиас стала копией своего отца

Пути горе-супругов разошлись, позднее Саша покинула проект и за периметром начала встречаться с Костей Ивановым, с которым до сих пор состоит в отношениях. Молодые люди летали в Таиланд и несколько недель баловали поклонников живописными пикантными фотосессиями.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:56
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