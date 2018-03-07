Подросшая дочь Александры Гозиас стала копией своего отца

В своём микроблоге бывшая участница телестройки опубликовала совместное фото с малышкой. Фолловеры тут же подчеркнули поразительное сходство Софии с ее отцом и тут же начали писать семье множество комплиментов.Поклонники считают, что девочка выглядит, как маленькая принцесса, а для Гозиас иметь такую наследницу - огромное счастье. О роли папы в воспитании Софии знаменитая мама умалчивает.Неизвестно, выделяет ли он средства на жизнь девочки, хотя довольно обеспеченная теледива и без него отлично зарабатывает на своих проектах.На Поляну «Дома-2» Саша пришла уже после развода. Некоторое время она пробовала строить отношения с разными участниками, пока к ней не пришел Кротков. Пара решила вернуть былые чувства и воссоединиться хотя бы ради дочери, вот только попытки оказались тщетны.Пути горе-супругов разошлись, позднее Саша покинула проект и за периметром начала встречаться с Костей Ивановым, с которым до сих пор состоит в отношениях. Молодые люди летали в Таиланд и несколько недель баловали поклонников живописными пикантными фотосессиями.