Алена Ашмарина рассталась с Ильей Григоренко из-за подозрения в изменах и плохого отношения

«Не понимаю, разве я заслужил потерять все самое дорогое в моей жизни, моего ангела, которого я так давно ждал и которого я так уже давно люблю. Очень жаль, что ты думаешь, что имеешь право лишать человека самого святого», - отмечает он.

«Пришла моя бабушка и он взбесился, что я встала в нижнем белье при ней», - призналась Алена.

«Вот от любви до ненависти один шаг, так вот не думала, что я его переступлю!», - пишет Алена.

На данный момент молодой человек очень переживает и пишет в Instagram посты о том, как любит Алену и будущего ребенка.Многие фанаты, которые следили за тем, как у ребят развиваются отношения в замешательстве, ведь ничего не предвещало беды. Однако Ашмарина рассказала в чем причина их с Григоренко расставания.По ее словам, возлюбленный стал очень скрытным, прятался в туалете с мобильником и у нее появились подозрения в измене. Дабы успокоить свои нервы она попросила у Ильи телефон, но тот отказал ей его показывать. После этого у них произошла ссора.Она отметила, что парень собрал вещи и уехал в Питер. Сейчас бывшая звезда телестройки не намерена мириться и не согласна с тем, что виновата в их с Григоренко расставании. В своем Instagram она обращается к нему с призывами отвечать за совершенные поступки самостоятельно, а не перекладывать свою вину на других.