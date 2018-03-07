Компания Kia показала дизайн седана Quoris новой генерации
Автопроизводитель Южной Кореи Kia анонсировал внешность новой версии седана Quoris. Престижная версия авто обладает элегантными плавными линиями, а также четкими акцентами.
Разработчиками компании Kia проведена хорошая работа над новым поколением авто, выпускаемых под именем Quoris. Фото внешнего вида авто представили в Сети. На снимке видно измененное дизайнерское решение. При этом над ним работали корейские и американские специалисты. Автомобиль имеет сбалансированную внешность. Все линии довольно тщательно прорисованы. Они спокойные, а также плавные. На некоторых частях кузова авто сделаны акценты, придающие уникальный стиль версии Kia Quoris.
Представителями компании была названа концепция внешнего вида авто словосочетанием «Роскошь и равновесие». Новая версия появится на отечественном авторынке уже совсем скоро. Под капотом будет находиться силовая установка, способная генерировать 400 лошадиных сил.
Разработчиками компании Kia проведена хорошая работа над новым поколением авто, выпускаемых под именем Quoris. Фото внешнего вида авто представили в Сети. На снимке видно измененное дизайнерское решение. При этом над ним работали корейские и американские специалисты. Автомобиль имеет сбалансированную внешность. Все линии довольно тщательно прорисованы. Они спокойные, а также плавные. На некоторых частях кузова авто сделаны акценты, придающие уникальный стиль версии Kia Quoris.
Представителями компании была названа концепция внешнего вида авто словосочетанием «Роскошь и равновесие». Новая версия появится на отечественном авторынке уже совсем скоро. Под капотом будет находиться силовая установка, способная генерировать 400 лошадиных сил.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:30