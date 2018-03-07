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Компания Kia показала дизайн седана Quoris новой генерации

Автопроизводитель Южной Кореи Kia анонсировал внешность новой версии седана Quoris. Престижная версия авто обладает элегантными плавными линиями, а также четкими акцентами.

Компания Kia показала дизайн седана Quoris новой генерации

Разработчиками компании Kia проведена хорошая работа над новым поколением авто, выпускаемых под именем Quoris. Фото внешнего вида авто представили в Сети. На снимке видно измененное дизайнерское решение. При этом над ним работали корейские и американские специалисты. Автомобиль имеет сбалансированную внешность. Все линии довольно тщательно прорисованы. Они спокойные, а также плавные. На некоторых частях кузова авто сделаны акценты, придающие уникальный стиль версии Kia Quoris.

Представителями компании была названа концепция внешнего вида авто словосочетанием «Роскошь и равновесие». Новая версия появится на отечественном авторынке уже совсем скоро. Под капотом будет находиться силовая установка, способная генерировать 400 лошадиных сил.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:30
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