Компания Kia показала дизайн седана Quoris новой генерации

Разработчиками компании Kia проведена хорошая работа над новым поколением авто, выпускаемых под именем Quoris. Фото внешнего вида авто представили в Сети. На снимке видно измененное дизайнерское решение. При этом над ним работали корейские и американские специалисты. Автомобиль имеет сбалансированную внешность. Все линии довольно тщательно прорисованы. Они спокойные, а также плавные. На некоторых частях кузова авто сделаны акценты, придающие уникальный стиль версии Kia Quoris.Представителями компании была названа концепция внешнего вида авто словосочетанием «Роскошь и равновесие». Новая версия появится на отечественном авторынке уже совсем скоро. Под капотом будет находиться силовая установка, способная генерировать 400 лошадиных сил.