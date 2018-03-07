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Виктория Боня обожает «духовитых» кавказцев

Знаменитая экс-участница «Дома-2», а также телеведущая Виктория Боня вновь выставила себя на посмешище.

Все дело в том, что в микроблоге девушки появилось фото, на котором та запечатлена обществе кавказских мужчин. Поклонники Виктории тут же поинтересовались у любимицы, чем же так привлекают Вику кавказцы.

Виктория Боня обожает «духовитых» кавказцев

Теледива не стала игнорировать данный вопрос и ответила, что ей импонирует сила в людях, и, по ее словам, именно кавказцы являются довольно сильными и «духовитыми».

К слову, именно это определение и подвело невежественную знаменитость. Дело в том, что термин «духовитый» абсолютно не имеет ничего общего с человеческой духовностью и означает «пахнущий» или «ароматный».

Фолловеры Виктории посоветовали ей прикупить словарь для того, чтобы отныне не оказаться в таком неудобном положении.

Виктория Боня обожает «духовитых» кавказцев
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:26
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