Виктория Боня обожает «духовитых» кавказцев

Все дело в том, что в микроблоге девушки появилось фото, на котором та запечатлена обществе кавказских мужчин. Поклонники Виктории тут же поинтересовались у любимицы, чем же так привлекают Вику кавказцы.Теледива не стала игнорировать данный вопрос и ответила, что ей импонирует сила в людях, и, по ее словам, именно кавказцы являются довольно сильными и «духовитыми».К слову, именно это определение и подвело невежественную знаменитость. Дело в том, что термин «духовитый» абсолютно не имеет ничего общего с человеческой духовностью и означает «пахнущий» или «ароматный».Фолловеры Виктории посоветовали ей прикупить словарь для того, чтобы отныне не оказаться в таком неудобном положении.