Эксперт рынка криптовалют: В электроэнергетику инвестируют все больше биткоинов
Инвесторы рынка криптовалют все чаща стремятся вложить свои биткоины в электроэнергетику будущего. Уже к началу 2018 года сумма инвестиций составила $300 миллионов, а за первый месяц года было вложено 151 миллионов.
По словам эксперта рынка криптовалют из business.bitclubproject.com продажи за биткоины и лайткоины набирают силу в энергетике. Больше всего набирают популярность оплаты за использование: энергии солнца, ветра, гидроэнергетики. Рост таких торгов увеличиваются из-за быстроты и надежности.
И помогает в этом технология блокчейн, когда можно перечислять свои средства практически безгранично и за очень низкий процент, независимо от местоположения отправителя и получателя. В этом, по словам эксперта Светланы Лобаревой из business.bitclubproject.com равных этим элементам новой децентрализованной финансовой системы нет и в ближайшее время она "заполонит мир", упрощая финансовые операции.
По словам эксперта рынка криптовалют из business.bitclubproject.com продажи за биткоины и лайткоины набирают силу в энергетике. Больше всего набирают популярность оплаты за использование: энергии солнца, ветра, гидроэнергетики. Рост таких торгов увеличиваются из-за быстроты и надежности.
И помогает в этом технология блокчейн, когда можно перечислять свои средства практически безгранично и за очень низкий процент, независимо от местоположения отправителя и получателя. В этом, по словам эксперта Светланы Лобаревой из business.bitclubproject.com равных этим элементам новой децентрализованной финансовой системы нет и в ближайшее время она "заполонит мир", упрощая финансовые операции.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 12:00