Алиана Устиненко рассказала подруге об интимной жизни с ее женатым любовником

Подробности интимной жизни были слиты в Интернет после того, как у подруги Алианы украли телефон. В опубликованной переписке девушки решили обсудить нового возлюбленного Устиненко - Владимира.Как стало известно, сам мужчина женат, вот только Алиану, по всей видимости, это совершенно не смущает. Звезда телестройки в красках описала, что за ночь у нее с Владимиром произошел интим аж 9 раз, а его мужское достоинство просто шикарно.