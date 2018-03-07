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Алиана Устиненко рассказала подруге об интимной жизни с ее женатым любовником

Не так давно в Сети появилась личная переписка бывшей участницы скандального телепроекта «Дом-2» Алианы Устиненко с ее подругой Иреной Рамакаевой.

Подробности интимной жизни были слиты в Интернет после того, как у подруги Алианы украли телефон. В опубликованной переписке девушки решили обсудить нового возлюбленного Устиненко - Владимира.

Алиана Устиненко рассказала подруге об интимной жизни с ее женатым любовником

Как стало известно, сам мужчина женат, вот только Алиану, по всей видимости, это совершенно не смущает. Звезда телестройки в красках описала, что за ночь у нее с Владимиром произошел интим аж 9 раз, а его мужское достоинство просто шикарно.

Алиана Устиненко рассказала подруге об интимной жизни с ее женатым любовником
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:31
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