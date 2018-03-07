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Курс валют на 07.03.2018

Глава «Роснефти» Сечин хочет получить льготы на 145 млрд руб

Руководитель «Роснефти» предлагает внести поправки в законодательство, чтобы "стимулировать развитие" его компании. Для этого он попросил помощи президента, предлагая сменить формулу налогообложения. В результате нефтепромышленники смогут сэкономить 145 млрд рублей.

Игорь Сечин, руководитель «Роснефти» представил в администрацию президента письмо с просьбой дать компании дополнительные налоговые льготы в 2018 году. В предложении чиновника отстаивается идея частичного перехода на налог на допдоход, который должен заменить текущий НДПИ. По свидетельству экономистов, при принятии такого предложения бюджет не досчитается 145 млрд рублей.

Глава «Роснефти» Сечин хочет получить льготы на 145 млрд руб


Против этой инициативы выступает Минэнерго. По такому же пути лоббирования собственных интересов идет и ЛУКОЙЛ, руководство которой попросило правительство снизить ставки акцизов на бензин класса «Евро-5» и отказаться от их запланированной индексации с середины лета текущего года. Ранее появилось сообщение о покупке газа «Роснефтью» у «Газпрома» в объеме 5 млрд м3, чтобы остаться на рынке и сэкономить на поиске и разработке новых месторождений.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:10
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