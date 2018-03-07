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BMW iVision Dynamics в серию пойдет под именем i4

Немецкий концерн BMW собирается завершить работу над современным концепт-каром версии iVision Dynamics. Серийную модель выпустят под названием i4.

BMW iVision Dynamics в серию пойдет под именем i4

Представителями компании BMW представлен план действия непосредственно по выпуску авто, которые работают на электрической энергии. В ближайшие годы выпустят около дюжины версий с электрическими силовыми агрегатами. Среди них выделяется первенец, который составили на базе прототипа iVision Dynamics. Авто в серийное производство пойдет под названием BMW i4. Данный электромобиль будут формировать в рамках мюнхенского завода.

Согласно предположениям, под капотом у транспортного средства будет стоять мощный силовой агрегат. Это обеспечит бесперебойное движение авто на расстояние до 600 км. В свою очередь максимальная скорость транспортного средства i4 составит примерно двести километров в час. На сегодняшний день нет данных касательно внутренней панели управления.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:10
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