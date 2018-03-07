Серийную версию летающего автомобиля PAL-V Liberty представили в Женеве

Стоимость летающего автомобиля в модификации Pioneer Edition составит 499 000 евро, позднее появится более бюджетная модификация Sport Edition по цене 299 000 евро. После дебюта в Женеве машине PAL-V Liberty предстоит пройти процедуру сертификации, в компании намерены получить лицензии для США и Европы. Первые летающие автомобили клиенты получат в 2019 году.Летающая машина PAL-V Liberty представляет собой смесь автомобиля и вертолёта, она рассчитана на два посадочных места. Летающий автомобиль имеет три колеса и два мотора Rotax — один из них предназначен для перелётов, а второй для езды по общим дорогам. На процесс преобразования автомобиля в летательный аппарат уходит не более 10 минут.Благодаря силовому агрегату, генерирующему 200 лошадиных сил, машина сможет подниматься в высь на 3 500 м, развивать скорость 180 км/час. Одной заправки хватает на полёт продолжительностью 500 км. На земной поверхности машина передвигается посредством 100-сильного двигателя, развивая максимальную скорость в 160 км/час, а до контрольной «сотни» набирает разгон за 9,0 секунды.