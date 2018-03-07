Lamborghini Huracan Spyder получил 640-сильную модификаию Performante

Родстер Huracan Spyder Performante оснастили перенастроенным рулевым управлением и подвеской, а также автомобиль получил настройки электронных систем и полного привода. К тому же в оснащение автомобиля входит аэродинамическая система Aerodinamica Lamborghini Attiva.Под капотом представленного родстера Huracan Spyder Performante установлен атмосферный силовой агрегат V10 ёмкостью 5,2 литра производительностью 640 лошадиных сил. Работа двигателя осуществляется в тандеме с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.Летом текущего года новый родстер Lamborghini Huracan Spyder Performante появится в продаже на европейском рынке.