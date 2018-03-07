Aston Martin презентовал тюнинг-версию гиперкара Valkyrie
Автобренд Aston Martin на женевском автосалоне представила трековую версию гиперкара Valkyrie — AMR Pro. Транспортное средство генерирует свыше 1 тонну прижимной силы. Гибридная установка генерирует более 1 115 лошадиных сил.
Для достижения данных показателей кузов гиперкара подвергли изменению, увеличили заднее и переднее крыло, изменили алгоритм работы активных компонентов. Продольные рычаги подвески и кузовные панели транспортного средства выполнили из надёжного углепластика, боковые и лобовое стекло авто из поликарбоната. На модель установили облегченную выпускную систему. Valkyrie AMR Pro после доработок стал весить 1000 кг.
Гиперкар Valkyrie AMR Pro оснащен гибридным силовым агрегатом. Он включает 6,5-литровый мотор V12 Cosworth, а также систему рекуперации энергии, которая сходная с той, что применяется в транспортных средствах Формулы-1. Автомобиль по прямой сможет осуществлять разгон до 360 км/час.
Для достижения данных показателей кузов гиперкара подвергли изменению, увеличили заднее и переднее крыло, изменили алгоритм работы активных компонентов. Продольные рычаги подвески и кузовные панели транспортного средства выполнили из надёжного углепластика, боковые и лобовое стекло авто из поликарбоната. На модель установили облегченную выпускную систему. Valkyrie AMR Pro после доработок стал весить 1000 кг.
Гиперкар Valkyrie AMR Pro оснащен гибридным силовым агрегатом. Он включает 6,5-литровый мотор V12 Cosworth, а также систему рекуперации энергии, которая сходная с той, что применяется в транспортных средствах Формулы-1. Автомобиль по прямой сможет осуществлять разгон до 360 км/час.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 10:30