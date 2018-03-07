Aston Martin презентовал тюнинг-версию гиперкара Valkyrie

Для достижения данных показателей кузов гиперкара подвергли изменению, увеличили заднее и переднее крыло, изменили алгоритм работы активных компонентов. Продольные рычаги подвески и кузовные панели транспортного средства выполнили из надёжного углепластика, боковые и лобовое стекло авто из поликарбоната. На модель установили облегченную выпускную систему. Valkyrie AMR Pro после доработок стал весить 1000 кг.Гиперкар Valkyrie AMR Pro оснащен гибридным силовым агрегатом. Он включает 6,5-литровый мотор V12 Cosworth, а также систему рекуперации энергии, которая сходная с той, что применяется в транспортных средствах Формулы-1. Автомобиль по прямой сможет осуществлять разгон до 360 км/час.