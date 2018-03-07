В Женеве представлен концептуальный универсал Subaru Viziv Tourer
На мотор-шоу в Женеве презентовали концептуальную версию универсала Subaru Viziv Tourer. Свою новинку разработчики наделили автопилотом, полноприводной системой и оппозитным мотором.
На примере концепта Subaru Viziv Tourer японские разработчики решили продемонстрировать публике свое видение следующего поколения «заряженного» Impreza WRX SW. Габариты универсала составляют 4775х1935х1435 мм, а его размер колёсной базы — 2 730 мм. Концепт разработан на модульном шасси SGP, эта платформа станет основой для будущих автомобилей японского бренда.
У концепта вместо обычных боковых зеркал установлены камеры, которые выводят изображение на специальный дисплей. Автомобиль поставлен на 20-дюймовые колёсные диски, оснащён сдвоенными выхлопными патрубками и спортивным диффузором, а дверные ручки заменили сенсорными панелями.
Подробности силового агрегата Subaru Viziv Tourer не раскрыты. При этом стало известно, что в оснащение концепта входят фирменные ассистенты вождения EyeSight и беспилотные технологии.
На примере концепта Subaru Viziv Tourer японские разработчики решили продемонстрировать публике свое видение следующего поколения «заряженного» Impreza WRX SW. Габариты универсала составляют 4775х1935х1435 мм, а его размер колёсной базы — 2 730 мм. Концепт разработан на модульном шасси SGP, эта платформа станет основой для будущих автомобилей японского бренда.
У концепта вместо обычных боковых зеркал установлены камеры, которые выводят изображение на специальный дисплей. Автомобиль поставлен на 20-дюймовые колёсные диски, оснащён сдвоенными выхлопными патрубками и спортивным диффузором, а дверные ручки заменили сенсорными панелями.
Подробности силового агрегата Subaru Viziv Tourer не раскрыты. При этом стало известно, что в оснащение концепта входят фирменные ассистенты вождения EyeSight и беспилотные технологии.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:30