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В Женеве представлен концептуальный универсал Subaru Viziv Tourer

На мотор-шоу в Женеве презентовали концептуальную версию универсала Subaru Viziv Tourer. Свою новинку разработчики наделили автопилотом, полноприводной системой и оппозитным мотором.

В Женеве представлен концептуальный универсал Subaru Viziv Tourer


На примере концепта Subaru Viziv Tourer японские разработчики решили продемонстрировать публике свое видение следующего поколения «заряженного» Impreza WRX SW. Габариты универсала составляют 4775х1935х1435 мм, а его размер колёсной базы — 2 730 мм. Концепт разработан на модульном шасси SGP, эта платформа станет основой для будущих автомобилей японского бренда.

У концепта вместо обычных боковых зеркал установлены камеры, которые выводят изображение на специальный дисплей. Автомобиль поставлен на 20-дюймовые колёсные диски, оснащён сдвоенными выхлопными патрубками и спортивным диффузором, а дверные ручки заменили сенсорными панелями.

Подробности силового агрегата Subaru Viziv Tourer не раскрыты. При этом стало известно, что в оснащение концепта входят фирменные ассистенты вождения EyeSight и беспилотные технологии.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:30
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