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У Эвелины Бледанс новые отношения с богатым и интеллигентным человеком

Эвелина Бледанс встречается с богатым и интеллигентным человеком.

У Эвелины Бледанс новые отношения с богатым и интеллигентным человеком


Эвелина Бледанс недолго скучала в гордом одиночестве. В данное время у актрисы отношения с обеспеченным, умным и известным мужчиной. Ее новым избранником стал Сергей Демчев – руководитель московского мультимедийного Центра МАРС. Мужчина уже в разводе, но от прежних отношений у него есть два наследника и дочка.

Детям он помогает, они часто путешествуют и постоянно общаются. Демчев является знаменитым коллекционером, а еще преподает в школе бизнеса. С ним мечтали быть в отношениях много советских представительниц прекрасной половины, но свой выбор он остановил на Эвелине Бледанс.

Познакомились они на одном из публичных мероприятий столицы. Уже известно, что бизнесмен поладил с ее младшим сыном. Знакомые говорят, что Сергей очень порядочный и интеллигентный человек, который безумно любит детей и легко находит с ними общий язык.

А в Эвелину влюбиться просто невозможно, ведь с ней легко общаться, у нее хорошее чувство юмора и идеальная фигура. Бледанс часто посещает косметологические клиники, поэтому выглядит моложе своих лет.

Пользователи Сети надеются, что влюбленные решаться родить совместного ребенка, тем более актриса всегда мечтала о дочке.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:35
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