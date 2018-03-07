Дмитрий Маликов признался, что один раз в жизни ударил свою супругу Елену

Дмитрий Маликов недавно побывал в гостях на программе «Судьба человека» и откровенно признался о том, как один раз в жизни ударил свою жену Елену, с которой состоит в браке больше двадцати лет. Их союз считается образцово-показательным но, несмотря на это, в их семье тоже бывали конфликты.Однажды исполнитель после своих именин явился домой выпившим, весь в блестках и губной помаде. Елена набросилась на артиста с кулаками, а он в ответ ее ударил. Позже Маликов пояснил, что совершенно не собирался ее бить, но потерял над собой контроль. Он считает, что такое могло произойти в абсолютно любой семье.После этого инцидента Дима извинился перед Леной, на что она ему ответила: «На дураков не обижаются ». Маликов признался, что Елена всегда во всем ему помогала, отбирала девушек для клипов и давала всевозможные советы. Он уверяет, что супруга не ревнует его к знаменитостям и поклонницам.Маликов вспомнил, что однажды, листая альбом с фотографиями у друзей, Дмитрий заметил невероятно красивую девушку и попросил знакомых, чтобы они организовали им встречу. Так и произошло их знакомство.