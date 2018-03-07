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Администраторы в Instagram удаляют публикации с критикой, которые адресованы Ольге Бузовой

Руководители в Instagram все негативные публикации в адрес Ольги Бузовой удаляют.

Администраторы в Instagram удаляют публикации с критикой, которые адресованы Ольге Бузовой


Пользователи Сети заявили, что неприятные комментарии, которые написаны в адрес популярной певицы Ольги Бузовой, удаляю администраторы Instagram. А недавно начинающая исполнительница посетила Дальний Восток, где прошла ее концертная программа.

Известный паблик «Камчатский репортер» опубликовал материалы в Instagram, которые компрометируют Бузову, но из-за этого страничка была заблокирована. Владельцы данного ресурса решили обратиться к администраторам за объяснениями. Как оказалось, причиной этих мер были комментарии пользователей, которые критиковали Ольгу Бузову.

Юзеры обговаривали информацию о том, как артистка перепутала название столицы региона и другие слухи. По заверению руководителей пользователи пишут много гадостей и совсем не подбирают выражения, когда беседуют с певицей. Спустя время паблик разблокировали, но его владельцам это не пришлось по душе.

Знаменитость сама дает много поводов для критики. Она плохо отзывается о теперешней супруге своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова, а на концерты одевается вызывающе. Многим стиль Бузовой напоминает танцовщиц в ночных клубах.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:07
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