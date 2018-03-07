Администраторы в Instagram удаляют публикации с критикой, которые адресованы Ольге Бузовой

Пользователи Сети заявили, что неприятные комментарии, которые написаны в адрес популярной певицы Ольги Бузовой, удаляю администраторы Instagram. А недавно начинающая исполнительница посетила Дальний Восток, где прошла ее концертная программа.Известный паблик «Камчатский репортер» опубликовал материалы в Instagram, которые компрометируют Бузову, но из-за этого страничка была заблокирована. Владельцы данного ресурса решили обратиться к администраторам за объяснениями. Как оказалось, причиной этих мер были комментарии пользователей, которые критиковали Ольгу Бузову.Юзеры обговаривали информацию о том, как артистка перепутала название столицы региона и другие слухи. По заверению руководителей пользователи пишут много гадостей и совсем не подбирают выражения, когда беседуют с певицей. Спустя время паблик разблокировали, но его владельцам это не пришлось по душе.Знаменитость сама дает много поводов для критики. Она плохо отзывается о теперешней супруге своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова, а на концерты одевается вызывающе. Многим стиль Бузовой напоминает танцовщиц в ночных клубах.