Водители высоко оценили плавный ход автомобиля Hyundai Genesis G90
Премиальная модель автомобиля Hyundai Genesis G90 прошла дорожные тесты и после этого появились положительные отзывы водителей, которые отмечают, что машина обладает очень плавным ходом. В частности выделяются особые покрышки Bridgestone Blizzak для 19 дюймовых дисков.
Отмечается хорошая тяга, которую обеспечивается 6-цилиндровый двигатель с турбиной. Некоторые эксперты считают, что Genesis G90 чем-то напоминает Lexus LS, только предыдущих поколений. Объем двигателя составляет 2,5 литра. К нему в пару установлена 8-ступенчатая коробка передач, работающая в автоматическом режиме.
Также водителей впечатлил интерьер авто. В салоне имеется система мультимедии, которая укомплектована дисплеем с диагональю 12,3 дюйма. Из дополнительных опций можно выделить круиз-контроль и систему контроля температуры сидений.
Отмечается хорошая тяга, которую обеспечивается 6-цилиндровый двигатель с турбиной. Некоторые эксперты считают, что Genesis G90 чем-то напоминает Lexus LS, только предыдущих поколений. Объем двигателя составляет 2,5 литра. К нему в пару установлена 8-ступенчатая коробка передач, работающая в автоматическом режиме.
Также водителей впечатлил интерьер авто. В салоне имеется система мультимедии, которая укомплектована дисплеем с диагональю 12,3 дюйма. Из дополнительных опций можно выделить круиз-контроль и систему контроля температуры сидений.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:20