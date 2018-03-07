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Водители высоко оценили плавный ход автомобиля Hyundai Genesis G90

Премиальная модель автомобиля Hyundai Genesis G90 прошла дорожные тесты и после этого появились положительные отзывы водителей, которые отмечают, что машина обладает очень плавным ходом. В частности выделяются особые покрышки Bridgestone Blizzak для 19 дюймовых дисков.

Водители высоко оценили плавный ход автомобиля Hyundai Genesis G90


Отмечается хорошая тяга, которую обеспечивается 6-цилиндровый двигатель с турбиной. Некоторые эксперты считают, что Genesis G90 чем-то напоминает Lexus LS, только предыдущих поколений. Объем двигателя составляет 2,5 литра. К нему в пару установлена 8-ступенчатая коробка передач, работающая в автоматическом режиме.

Также водителей впечатлил интерьер авто. В салоне имеется система мультимедии, которая укомплектована дисплеем с диагональю 12,3 дюйма. Из дополнительных опций можно выделить круиз-контроль и систему контроля температуры сидений.
Авто
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:20
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