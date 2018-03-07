Водители высоко оценили плавный ход автомобиля Hyundai Genesis G90

Отмечается хорошая тяга, которую обеспечивается 6-цилиндровый двигатель с турбиной. Некоторые эксперты считают, что Genesis G90 чем-то напоминает Lexus LS, только предыдущих поколений. Объем двигателя составляет 2,5 литра. К нему в пару установлена 8-ступенчатая коробка передач, работающая в автоматическом режиме.Также водителей впечатлил интерьер авто. В салоне имеется система мультимедии, которая укомплектована дисплеем с диагональю 12,3 дюйма. Из дополнительных опций можно выделить круиз-контроль и систему контроля температуры сидений.