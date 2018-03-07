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Алена Валенсия и Александра Гозиас планируют перепеть Ольгу Бузову

Александра Гозиас с Аленой Валенсией собираются перепеть Ольгу Бузову.

Алена Валенсия и Александра Гозиас планируют перепеть Ольгу Бузову


Появилась информация о том, что популярную исполнительницу Ольгу Бузову планирует перепеть экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас и поп-певица Алена Валенсия. Помимо этого, Александра заявила, что Бузова не имеет голоса.

Гозиас уверенными шагами покоряет музыкальный шоу-бизнес. Ее отношения с супругом Константином Ивановым не сложились и они расстались. А Александра уже несколько лет пишет и исполняет свои композиции. Песни бывшей участницы «Дома-2» звучат на радио России, Украины и в некоторых странах СНГ.

Про Бузову Гозиас говорит, что для нее она, прежде всего, была и будет участницей телестройки. Песни ее Александра не слушает, а предпочитает Аллу Пугачеву и Николая Носкова в композициях которых имеется смысл и переживания. Но уважает Ольгу за то, что после развода достигла больших высот.

В музыкальном творчестве Гозиас пришла на помощь певица Алена Валенсия. В марте выйдет их общая песня «Фантом». Эта композиция о том, как бывают одиноки совершенные женщины, а также о том, что мужчины все реже совершают мужские поступки. Девушки очень надеются, что их песня станет настоящим хитом.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:56
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