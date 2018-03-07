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Магнитные волны могут влиять на атмосферу Солнца

В издании Nature Physics появилась статья британских ученых из Королевского университета в Белфасте, в которой говорится о том, что магнитные волны способны влиять на атмосферу Солнца. Отмечается, что при прохождении через звезду они могут нагревать его и влиять на движение солнечной энергии.

Магнитные волны могут влиять на атмосферу Солнца


Все началось с исследования шведского физика Ханнеса Альфвена, который в 1942 выдвинул предположение о существовании магнитных волн. По его мнению, они способны оказывать воздействие на Солнце. Таким образом, ученые из Белфаста решили пойти по его стопам и доказать эту гипотезу.

Один из авторов работы Дэвид Джесс сказал, что за долгие 75 лет у экспертов таки появились доказательства предположений Альфвена. Исследование Солнца ученые проводили с помощью телескопа Обсерватории NASA и устройства в Нью-Мексико. Они получили ценную информацию о пятнах на Солнце, а также о поведении некоторых частиц, которые присутствуют в составе звезды. В конечном счете, оказалось, что вследствие воздействия волн на эти частицы, увеличивается температура солнечной плазмы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50
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