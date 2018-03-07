Магнитные волны могут влиять на атмосферу Солнца

Все началось с исследования шведского физика Ханнеса Альфвена, который в 1942 выдвинул предположение о существовании магнитных волн. По его мнению, они способны оказывать воздействие на Солнце. Таким образом, ученые из Белфаста решили пойти по его стопам и доказать эту гипотезу.Один из авторов работы Дэвид Джесс сказал, что за долгие 75 лет у экспертов таки появились доказательства предположений Альфвена. Исследование Солнца ученые проводили с помощью телескопа Обсерватории NASA и устройства в Нью-Мексико. Они получили ценную информацию о пятнах на Солнце, а также о поведении некоторых частиц, которые присутствуют в составе звезды. В конечном счете, оказалось, что вследствие воздействия волн на эти частицы, увеличивается температура солнечной плазмы.