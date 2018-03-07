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Алексей Воробьев подвергся критике фанатов из-за нового клипа

Новый клип Алексея Воробьева уже успел подвергнутся критике фанатов.

Алексей Воробьев подвергся критике фанатов из-за нового клипа


Певец, актер, автор многих песен Алексей Воробьев приоткрыл занавесу своего нового видеоклипа. В социальной сети Instagram появился фотоснимок одного из кадров клипа, на котором сам певец находится в окружении полуголых девушек. Поклонники Воробьева не оценили такую задумку и раскритиковали идею в пух и прах. В комментариях фанаты выражали свое недовольство. В основном мнения сошлись на том, что анонс вышел «через чур откровенным и развратным». Также большинство выразили свое разочарование в том, что исполнитель пошел по тем же стопам, что и большинство пиарщиков с помощью эротики.

Стоит добавить, название видеоролика «Я хочу любви» не менее интригующее нежели сам клип.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:40
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