Зрители считают Артема Сороку харизматичным и умелым провокатором

Артем Сорока на протяжении нескольких недель находится на Сейшельских островах, но ни с кем из присутствующих там девушек не может построить отношений, поскольку на Острове любви находятся девушки с завышенными требования.Многим пользователям Сети давно известно, что все пары на проекте создаются при помощи специального сценария организаторами реалити-шоу «Дом-2» и возможно на данный момент ему просто подыскивают достойную девушку для отношений.Телезрители считают Артема довольно привлекательным, харизматичным и не глупым. Многие восхищаются его музыкальными талантами. А недоброжелатели считают его весьма умелым провокатором.Несколько дней назад у Сороки был конфликт с Александрой Шевой, который заключался в том, что накануне он проявил симпатию к этой девушке, а также хотел заселиться на виллу, но участница «Дома-2» осталась на вечеринке до самого рассвета. Вернувшись в дом уже под утро, Артем закатил Александре скандал и ударил два раза по лицу так, что она чуть не потеряла сознание.Зрители в данной ситуации приняли сторону молодого человека, поскольку они считают, что Александра поступила с ним несправедливо и заставила ждать, пока она нагуляется.