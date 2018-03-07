За попытку продать в сексуальное рабство девушку задержана финалистка конкурса "Мисс Россия-2017"

Как рассказала представитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк, сотрудниками полиции была разработана и проведена спецоперация, в ходе которой на территории аэропорта были задержаны две молодые представительницы прекрасной половины человечества 22-х и 19-ти лет при попытке отправить в Турцию ничего не подозревающую 18-летнюю девушку для принудительных сексуальных услуг. Девушки были задержаны при передаче сотрудниками полиции девушкам оплату в размере 1,5 миллиона рублей.Сообщается, что это по всей видимости не первая сделка подозреваемых, которые подыскивали состоятельных иностранных клиентов на специальных закрытых форумах. Девушки до последнего момента не подозревали, что имеют дело с полицией, так как считали сотрудников правоохранительных органов представителями клиента.Примечательно, что одна из задержанных родом из Владимира и является финалисткой конкурса «Мисс Россия-2017». Девушка училась в Российском университете физкультуры и спорта. Однако ее имя держат в секрете.В данное время прокуратура возбудила против задержанных уголовное дело по статье «торговля людьми». Девушкам грозит срок лишения свободы до 15 лет.