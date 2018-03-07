OUKITEL представила защищенный смартфон WP5000

Отмечается, что OUKITEL WP5000 получил полноразмерный экран с диагональю 5,7 дюйма. Устройство защищено от воздействия пыли и влаги по стандарту IP68. Также девайс обладает вполне симпатичным дизайном при такой защитной компоновке. Таким образом, смартфон можно брать с собой везде, поскольку он был разработан специально для людей с активным образом жизни.Внутри работает процессор MediaTek Helio P25. Модуль оперативной памяти предлагает 6 гигабайт свободного пространства, а на встроенном накопителе имеется 64 Гб, но данный параметр можно увеличить до 128 Гб. Аккумулятор устройства обладает емкостью в 5000 мАч. Разрешение основной и фронтальной камер составляет 16 и 8 Мп, при этом интерполяция позволяет использовать их на уровне 21 и 13 Мп.