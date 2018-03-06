Маколей Калкин устроил свой альтернативный "Оскар", сварив макароны в классическом костюме

В своем аккаунте в Twitter звезда детского фильма, ставшего рождественской классикой, «Один дома» Маколей Калкин считает, что награждение «Оскар» явление глупое и бессмысленное. Актер считает, что вместо просмотра церемонии награждения царствующих на голливудском Олимпе артистов можно найти занятия поинтересней. Например, накрасить ногти, сварить макароны или поиграть в игрушечные войны, чем Калкин и занялся. Актер одел классический костюм и устроил альтернативный «Оскар».Свои занятия Калкин сопровождал замечаниями по поводу фильмов, получившим награду в этом году. Так, по словам актера, предсказуемо, что «смертельно скучающий Гаррисон Форд» в картине «Бегущий по лезвию 2049» и «Ла-Ла-Ленд» получат заветные статуэтки. Не обделил внимание Калкин и нашумевшую киноленту «Форма воды» от Гильермо дель Торо. «Вода принимает форму того, в чем находится, вся лента — это полная ерунда», - написал Маколей на своей страничке.