АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Маколей Калкин устроил свой альтернативный "Оскар", сварив макароны в классическом костюме

Звезда «Один дома» Маколей Калкин проигнорировал юбилейную церемонию награждения «Оскар» Американской академии киноискусств, заявив, что у него есть более важные дела, чем наблюдение за голливудскими звездами. Например, сварить макароны.

Маколей Калкин устроил свой альтернативный "Оскар", сварив макароны в классическом костюме


В своем аккаунте в Twitter звезда детского фильма, ставшего рождественской классикой, «Один дома» Маколей Калкин считает, что награждение «Оскар» явление глупое и бессмысленное. Актер считает, что вместо просмотра церемонии награждения царствующих на голливудском Олимпе артистов можно найти занятия поинтересней. Например, накрасить ногти, сварить макароны или поиграть в игрушечные войны, чем Калкин и занялся. Актер одел классический костюм и устроил альтернативный «Оскар».

Маколей Калкин устроил свой альтернативный "Оскар", сварив макароны в классическом костюме

Маколей Калкин устроил свой альтернативный "Оскар", сварив макароны в классическом костюме

Маколей Калкин устроил свой альтернативный "Оскар", сварив макароны в классическом костюме


Свои занятия Калкин сопровождал замечаниями по поводу фильмов, получившим награду в этом году. Так, по словам актера, предсказуемо, что «смертельно скучающий Гаррисон Форд» в картине «Бегущий по лезвию 2049» и «Ла-Ла-Ленд» получат заветные статуэтки. Не обделил внимание Калкин и нашумевшую киноленту «Форма воды» от Гильермо дель Торо. «Вода принимает форму того, в чем находится, вся лента — это полная ерунда», - написал Маколей на своей страничке.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 22:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев принял участие в съемках для
У Эвелины Бледанс новые отношения с богатым и
Дмитрий Маликов признался, что один раз в жизни
Администраторы в Instagram удаляют публикации с
Алена Валенсия и Александра Гозиас планируют
Алена Водонаева планирует выпустить чехлы для
Зрители считают Артема Сороку харизматичным и
Госпиталь Вишневского преуспел в технологиях
За попытку продать в сексуальное рабство девушку
OUKITEL представила защищенный смартфон WP5000
Древние африканские артефакты могут решить
Как будущий генерал Есипов в молодости был
Революционный ионный двигатель ESA продлит
Ученые встроили человеческий белок для повышения
Эксперты рассказали, где скрывается
Маколей Калкин устроил свой альтернативный
Ученые выявили клетки, тормозящие аллергические
Специалисты: Изучение особенностей генома
Причиной аварии самолета Ан-26 в Сирии могла
Банк Литвы планирует выпуск первой в мире
Ученые: Опыт излечения мышей поможет
Ntechlab и МВД создали систему распознавания лиц
Денис Мацуев «отхлестал» Бориса Корчевникова
Брежнева публично обнажила бёдра
Instagram скрывает возможности применения новой
Mail.ru Group внедряет оплату рекламы
Маша Малиновская призналась, что принимает
Hyundai показан дизайн будущих новинок на
Спутниковая программа SpaceX может спровоцировать
Ученый из США вычислил дату начала Третьей
Просмотреть все новости