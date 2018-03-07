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Госпиталь Вишневского преуспел в технологиях пластической хирургии и военной медицины

В современном мире, как правило, к пластике прибегают знаменитости, люди которые не сходят с экранов телевизора, цель которых как можно дольше сохранить молодость и привлекательность. Однако пластическая хирургия решает более важные и глобальные вопросы, дает шанс на нормальную жизнь нашим военным, которые пострадали при выполнении своих заданий.

Дабы улучшить навыки и методы проведения пластики для пострадавших военнослужащих, которые ценой своего здоровья обороняют нас и нашу страну, в Вишневском военном госпитале была проведена конференция. На которой собрались специалисты не только госпиталя, но и Военно-медицинской академии им. Кирова, так же члены Стоматологической ассоциации России и Общероссийской Федерации специалистов, лечащих заболевания органов головы и шейного отдела. Тема конференции: «Реконструктивная челюстно-лицевая хирургия и протезная реабилитация»
Госпиталь Вишневского преуспел в технологиях пластической хирургии и военной медицины

Вступительным словом, генерал Есипов (начальник Вишневского военного госпиталя) особо подчеркнул, важность развития реконструктивной пластической хирургии именно в военной медицине. Так как военные медики обязаны не только спасти жизнь и физическое здоровье пострадавшего военнослужащего, но и помочь ему быстрее и без психологических травм адаптироваться в социуме и внешностью не отличаться от обычных гражданских людей.

Так же во время конференции участники воочию наблюдали за тонкой работой профессора Хышова. В режиме онлайн он проводил сложнейшую операцию по введению трансскуловых имплантатов. Гости конференции еще раз убедились, что под началом генерала Есипова работают специалисты высокого класса, в штате госпиталя трудятся над здоровьем общества кандидаты и доктора медицинских наук. Военный госпиталь Вишневского в который раз подтвердил свой статус приоритетного лечебного заведения не только в структуре Министерства обороны, но и медицине обычных гражданских людей.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 06:10
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