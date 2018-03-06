Причиной аварии самолета Ан-26 в Сирии могла стать техническая неисправность

Данная новость появилась в доступе сегодня, и предоставили ее сотрудники Министерства обороны России. По словам представителей военного ведомства, для расследования этой аварии будет задействована специальная следственная группа от Минобороны РФ.Ранее утверждалось, что вследствие крушения самолета погибло 32 пассажира и шесть членов экипажа. Позже стало известно, что число жертв от группы пассажиров увеличилось на одного человека. По данным Минобороны РФ, все являлись представителями военного ведомства страны.Отмечается, что никакого обстрела по летательному аппарату в момент посадки не производилось. Таким образом, скоро военная комиссия попытается уточнить все подробности происшествия.