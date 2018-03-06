Как будущий генерал Есипов в молодости был "коррупционером" до работы в госпитале Вишневского
Прежде чем генералу Есипову вручили новые погоны без просвета и предложили возглавить госпиталь Вишневского,его жизнь была насыщена некоторыми специфическими эпизодами, которые известны довольно узкому кругу лиц. Вашему вниманию мы хотим предложить ознакомиться с одним из них.
Высшее образование будущий генерал Алексей Владимирович Есипов получил в Военно-медицинской академии в середине 90-х. Учился на факультете, который готовит медицинских руководителей. После окончания академии поехал по распределению в военный госпиталь города Красногорска.
Поначалу молодой выпускник престижного ВУЗа Есипов был убежден, что госпиталь Вишневского - это то место, где он будет самоотверженно служить своей Родине и начнет медленно, но верно подниматься по карьерной лестнице. Но это оказалось далеко не так. 114 Госпиталь ПВО оказался заштатным и далеко не перспективным. Людей с академическим образованием, как у Есипова, здесь вообще не наблюдалось.Комплектация штата этого лечебного заведения осуществлялась за счет врачей из войсковых частей. Есипову показалось, что его "кинули" при распределении. Да и с новыми коллегами отношения у него не заладились: врачи относились к нему с недоверием, да и сам он со своим "академическим" умом чувствовал себя неуютно среди войсковиков.
Но сдаваться Александр Владимирович не собирался. Он принял для себя единственное правильное решение.Первое, что он сделал - присоединился к команде начальника урологического отделения Анатолия Владимировича Дубровских.
Анатолий Владимирович был талантлив во всем: во-первых он был специалистом своего дела со стажем, а во-вторых - прекрасным управленцем. Все эти события разворачивались в конце 90-х. В этот период в стране творилось что-то непонятное: не было не только стабильности, но и все общество терзали сомнения на счет завтрашнего дня. В этот период нужно было обладать особыми навыками, чтобы удержать врачей на военной службе и наладить нормальную работу в функционирующих отделениях.
"К чему только мы не прибегали, чтобы как-то помочь нашему лечебному заведению,- говорит генерал Есипов,- вот возьмем, например, начальника госпиталя Шичанина Владимира Васильевича, изворачивался он в делах как только мог, много придумывал. Договорился, например, с коммерческими фирмами по вопросу проведения медосмотров. И все это после того, как терапевты заканчивали свои суточные дежурства. Я сам, как уролог, консультировал руководителей мелких компаний, которыми были ребята в малиновых пиджаках. И все это ради того, чтобы они оплатили косметический ремонт в палатах госпиталя или закупили недостающие дорогостоящие медикаменты. Было такое, что и оборудование подвезли пару раз. Да, мы нарушали Устав, который запрещал вести коммерческую деятельность лицам, находящимся на государственной службе, в том числе и нам военным. По сути я был коррупционером, но об этом не жалею, так как время меня вынудило пойти на этот шаг. Государство давало нам тогда только аскорбинку для лечения бюджетников, остальное приходилось доставать самим, начиная от медикаментов, заканчивая оборудованием."
Хотя Александр Владимирович был далек от военной службы, но очень уж он переживал за медицину. За такие труды Есипов получил заслуженную награду. Чтобы молодой специалист стал обладателем научной степени, то есть защитил кандидатскую и докторскую диссертации, по просьбе начальника госпиталя Владимира Шичанина к Есипову был приставлен научный руководитель Олег Борисович Лоран. Защита этих диссертаций привела Есипова сначала к генеральским погонам, а затем и к руководству целым госпиталем.
Бывший "коррупционер" Александр Владимирович Есипов сейчас имеет статус генерала. Благодаря своим профессиональным качествам, он очень нужен и армии, и пациентам госпиталя.
Высшее образование будущий генерал Алексей Владимирович Есипов получил в Военно-медицинской академии в середине 90-х. Учился на факультете, который готовит медицинских руководителей. После окончания академии поехал по распределению в военный госпиталь города Красногорска.
Поначалу молодой выпускник престижного ВУЗа Есипов был убежден, что госпиталь Вишневского - это то место, где он будет самоотверженно служить своей Родине и начнет медленно, но верно подниматься по карьерной лестнице. Но это оказалось далеко не так. 114 Госпиталь ПВО оказался заштатным и далеко не перспективным. Людей с академическим образованием, как у Есипова, здесь вообще не наблюдалось.Комплектация штата этого лечебного заведения осуществлялась за счет врачей из войсковых частей. Есипову показалось, что его "кинули" при распределении. Да и с новыми коллегами отношения у него не заладились: врачи относились к нему с недоверием, да и сам он со своим "академическим" умом чувствовал себя неуютно среди войсковиков.
Но сдаваться Александр Владимирович не собирался. Он принял для себя единственное правильное решение.Первое, что он сделал - присоединился к команде начальника урологического отделения Анатолия Владимировича Дубровских.
Анатолий Владимирович был талантлив во всем: во-первых он был специалистом своего дела со стажем, а во-вторых - прекрасным управленцем. Все эти события разворачивались в конце 90-х. В этот период в стране творилось что-то непонятное: не было не только стабильности, но и все общество терзали сомнения на счет завтрашнего дня. В этот период нужно было обладать особыми навыками, чтобы удержать врачей на военной службе и наладить нормальную работу в функционирующих отделениях.
"К чему только мы не прибегали, чтобы как-то помочь нашему лечебному заведению,- говорит генерал Есипов,- вот возьмем, например, начальника госпиталя Шичанина Владимира Васильевича, изворачивался он в делах как только мог, много придумывал. Договорился, например, с коммерческими фирмами по вопросу проведения медосмотров. И все это после того, как терапевты заканчивали свои суточные дежурства. Я сам, как уролог, консультировал руководителей мелких компаний, которыми были ребята в малиновых пиджаках. И все это ради того, чтобы они оплатили косметический ремонт в палатах госпиталя или закупили недостающие дорогостоящие медикаменты. Было такое, что и оборудование подвезли пару раз. Да, мы нарушали Устав, который запрещал вести коммерческую деятельность лицам, находящимся на государственной службе, в том числе и нам военным. По сути я был коррупционером, но об этом не жалею, так как время меня вынудило пойти на этот шаг. Государство давало нам тогда только аскорбинку для лечения бюджетников, остальное приходилось доставать самим, начиная от медикаментов, заканчивая оборудованием."
Хотя Александр Владимирович был далек от военной службы, но очень уж он переживал за медицину. За такие труды Есипов получил заслуженную награду. Чтобы молодой специалист стал обладателем научной степени, то есть защитил кандидатскую и докторскую диссертации, по просьбе начальника госпиталя Владимира Шичанина к Есипову был приставлен научный руководитель Олег Борисович Лоран. Защита этих диссертаций привела Есипова сначала к генеральским погонам, а затем и к руководству целым госпиталем.
Бывший "коррупционер" Александр Владимирович Есипов сейчас имеет статус генерала. Благодаря своим профессиональным качествам, он очень нужен и армии, и пациентам госпиталя.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 23:50