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Курс валют на 07.03.2018

Банк Литвы планирует выпуск первой в мире коллекционной криптомонеты

Первая в мире коллекционная «криптомонета» планируется к выпуску Банком Литвы. Как сообщает пресс-служба ЦБ, руководство регулятора приняло решение о включении в планы выпуска на 2018 год монеты, которая будет создана с применением технологий блокчейн или подобными аналогами.

Членом правления ЦБ Литвы Марюсом Юргиласом заявлено, что благодаря реализации идеи, будет особым образом отмечено, празднуемое в этом году, столетие восстановления государственности Литвы. Также, для всего мира станет видна прогрессивность страны, всегда открытой для реализации новых идей. Литва планирует выход на новый, лидерский уровень в нумизматике, путем выпуска коллекционной цифровой монеты.
Банк Литвы планирует выпуск первой в мире коллекционной криптомонеты


Так же, сообщения свидетельствуют, что на весну 2018 года, Банк Литвы примет окончательное решение по дате выпуска, цене и номинале монеты. С этой целью будет проведен специальный хакатон, участниками которого будут IT-специалисты всего мира.

Не смотря на все проблемы, руководство планирует справиться со всеми существующими и предстоящими трудностями. Итогом чего станет реализация задуманных планов до конца года, продолжил рассказ Юргилас.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:45
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