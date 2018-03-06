Банк Литвы планирует выпуск первой в мире коллекционной криптомонеты

Членом правления ЦБ Литвы Марюсом Юргиласом заявлено, что благодаря реализации идеи, будет особым образом отмечено, празднуемое в этом году, столетие восстановления государственности Литвы. Также, для всего мира станет видна прогрессивность страны, всегда открытой для реализации новых идей. Литва планирует выход на новый, лидерский уровень в нумизматике, путем выпуска коллекционной цифровой монеты.Так же, сообщения свидетельствуют, что на весну 2018 года, Банк Литвы примет окончательное решение по дате выпуска, цене и номинале монеты. С этой целью будет проведен специальный хакатон, участниками которого будут IT-специалисты всего мира.Не смотря на все проблемы, руководство планирует справиться со всеми существующими и предстоящими трудностями. Итогом чего станет реализация задуманных планов до конца года, продолжил рассказ Юргилас.