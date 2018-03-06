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Ntechlab и МВД создали систему распознавания лиц в толпе

Полиция Рязанской обл., а также компания Ntechlab участвуют в форуме под названием «Цифровая трансформация региона», где представили биометрический мобильный комплекс.

Ntechlab и МВД создали систему распознавания лиц в толпе

МБК является прибором новой генерации, который поможет правоохранительным органам контролировать безопасность большого количества людей. Биометрический мобильный комплекс имеет до 10 фронтальных камер с зумами. Он отслеживает в толпе людей, запрашивает сразу милицейскую базу данных в отношении рассматриваемой личности. Прибор не нуждается в громоздком развёртывании. Он крепится к полицейскому авто. МБК управляется оператором, имеет коммуникацию с гаджетами бригады правоохранителей, которые обеспечивают безопасность массовых сборищ, демонстраций, спортивных мероприятий, собраний.

МБК обеспечивает быстрое выявление провокаторов в толпе, дать картинку преступников на смартфоны полицейского наряда. Данная умная машина является очень простой в обслуживании.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
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