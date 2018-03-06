Ntechlab и МВД создали систему распознавания лиц в толпе
Полиция Рязанской обл., а также компания Ntechlab участвуют в форуме под названием «Цифровая трансформация региона», где представили биометрический мобильный комплекс.
МБК является прибором новой генерации, который поможет правоохранительным органам контролировать безопасность большого количества людей. Биометрический мобильный комплекс имеет до 10 фронтальных камер с зумами. Он отслеживает в толпе людей, запрашивает сразу милицейскую базу данных в отношении рассматриваемой личности. Прибор не нуждается в громоздком развёртывании. Он крепится к полицейскому авто. МБК управляется оператором, имеет коммуникацию с гаджетами бригады правоохранителей, которые обеспечивают безопасность массовых сборищ, демонстраций, спортивных мероприятий, собраний.
МБК обеспечивает быстрое выявление провокаторов в толпе, дать картинку преступников на смартфоны полицейского наряда. Данная умная машина является очень простой в обслуживании.
МБК является прибором новой генерации, который поможет правоохранительным органам контролировать безопасность большого количества людей. Биометрический мобильный комплекс имеет до 10 фронтальных камер с зумами. Он отслеживает в толпе людей, запрашивает сразу милицейскую базу данных в отношении рассматриваемой личности. Прибор не нуждается в громоздком развёртывании. Он крепится к полицейскому авто. МБК управляется оператором, имеет коммуникацию с гаджетами бригады правоохранителей, которые обеспечивают безопасность массовых сборищ, демонстраций, спортивных мероприятий, собраний.
МБК обеспечивает быстрое выявление провокаторов в толпе, дать картинку преступников на смартфоны полицейского наряда. Данная умная машина является очень простой в обслуживании.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30