Ntechlab и МВД создали систему распознавания лиц в толпе

МБК является прибором новой генерации, который поможет правоохранительным органам контролировать безопасность большого количества людей. Биометрический мобильный комплекс имеет до 10 фронтальных камер с зумами. Он отслеживает в толпе людей, запрашивает сразу милицейскую базу данных в отношении рассматриваемой личности. Прибор не нуждается в громоздком развёртывании. Он крепится к полицейскому авто. МБК управляется оператором, имеет коммуникацию с гаджетами бригады правоохранителей, которые обеспечивают безопасность массовых сборищ, демонстраций, спортивных мероприятий, собраний.МБК обеспечивает быстрое выявление провокаторов в толпе, дать картинку преступников на смартфоны полицейского наряда. Данная умная машина является очень простой в обслуживании.