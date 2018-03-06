Денис Мацуев «отхлестал» Бориса Корчевникова

В коротком видео, набравшем около 45 тысяч лайков, Мацуев рассказывает Корчевникову о сибирских обычаях. Артист, взяв в руки веники, поведал, как парятся в бане на его родине. Ведущий охотно поддержал инициативу пианиста. Борис прилёг на диван, чтобы артист смог показать свои навыки наглядно. Интернет-пользователи соцсети похвалили Дениса за то, что он помнит о своих корнях. Многие считают, что видеоролик получился очень забавным.Стоит отметить, что в студии шоу «Судьба человека» не первый раз звезды показывают свои навыки. Например, Владимир Соловьев продемонстрировал Корчевникову, как он поднимает шину весом в восемьдесят килограмм. Ведущий был крайне впечатлен способностями коллеги.