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Денис Мацуев «отхлестал» Бориса Корчевникова

Пианист Денис Мацуев участвовал в программе «Судьба человека». Фрагмент выпуска Борис Корчевников обнародовал в своём микроблоге Инстаграме. Когда именно зритель сможет увидеть интервью с популярным музыкантом, ведущий не уточнил.

Денис Мацуев «отхлестал» Бориса Корчевникова

В коротком видео, набравшем около 45 тысяч лайков, Мацуев рассказывает Корчевникову о сибирских обычаях. Артист, взяв в руки веники, поведал, как парятся в бане на его родине. Ведущий охотно поддержал инициативу пианиста. Борис прилёг на диван, чтобы артист смог показать свои навыки наглядно. Интернет-пользователи соцсети похвалили Дениса за то, что он помнит о своих корнях. Многие считают, что видеоролик получился очень забавным.

Стоит отметить, что в студии шоу «Судьба человека» не первый раз звезды показывают свои навыки. Например, Владимир Соловьев продемонстрировал Корчевникову, как он поднимает шину весом в восемьдесят килограмм. Ведущий был крайне впечатлен способностями коллеги.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20
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