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В четверг 8 марта одну линию в небе образуют Луна, Сатурн, Юпитер, Марс и Плутон

В четверг 8 марта рано утром можно будет наблюдать, как три планеты в Солнечной системе, и одна бывшая, выровняются с Луной, чтобы нарисовать захватывающую линию по небу.

В четверг 8 марта одну линию в небе образуют Луна, Сатурн, Юпитер, Марс и Плутон


На юге прямо перед рассветом можно будет увидеть с востока на запад Юпитер, Луну, Марс, Сатурн и Плутон. Плутон будет слишком тусклым, чтобы быть видимым невооруженным глазом, но в достаточно мощный телескоп будет легко заметить дальний свет карликовой планеты среди звезд.

В четверг 8 марта одну линию в небе образуют Луна, Сатурн, Юпитер, Марс и Плутон


Это планетарное выравнивание продлится несколько дней, и, хотя самым впечатляющим зрелище будет в четверг, каждую ночь в течение оставшейся недели можно видеть, как Луна проходит по планетам на небе.

В ночь на 7 марта Луна будет рядом с Юпитером, а к 9 марта она будет рядом с Марсом. На следующую ночь Луна будет около Сатурна, а 12 марта спутник приблизится к Плутону, поэтому при помощи телескопа в состоянии определить свет карликовой планеты, слегка глядя вправо от Луны в следующий понедельник вечером.

Каждая планета в этой линии будет расти в разное время всю ночь, поэтому можно увидеть представление перед тем, как отправиться спать. Юпитер появится в полночь, Марс поднимется в 2 часа ночи, а Сатурн покажется в 3 часа.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 19:42
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