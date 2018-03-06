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Instagram скрывает возможности применения новой функции

В одной из популярных социальных сетей - Instagram, специалистами обнаружены некоторые скрытые функции. В данном случае, упоминается про стилизованную портретную съемку, сопровождаемую размытыми фоновыми изображениями.

Как оказалось, мобильным приложением Instagram открыты для пользователей не все свои реальные возможности. Есть функции, которые так и остаются недоступными в настоящее время. Предполагается, что придет время, и им предстоит сыграть роль привычного функционала. Причиной тому, желание социальной сети продвигаться в направлении расширения своих возможностей для всех владельцев действующих аккаунтов.
Instagram скрывает возможности применения новой функции


Все чаще, пользователями Instagram и Snapchat, записывается видеоконтент с использованием возможностей камер In-app Stories. Их преимущество заключается в предоставлении возможности использования специальных эффектов и редактировании отснятого материала. Уже подходит то время, когда делать это будет значительно проще. Свидетельство тому, найденная в пакете с приложениями для Android иконка, которая ответственна за применение этой функции. Причем поддерживать съемку с эффектом боке, могут и обыкновенные смартфоны. Здесь же, можно будет использовать портретный размытый фон.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:00
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